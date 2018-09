Smarte tachografer rykker nærmere

Onsdag 12. september 2018 kl: 12:56

Af: Redaktionen I DTL følges den smarte tachograf med stor interesse. Når den bliver implementeret, vil det blive meget lettere for myndighederne at tjekke, om lastbiler udfører ulovlig cabotage-kørsel, og at kontrollere, at vognmændene og deres chauffører overholder udstationeringsreglerne.På det årlige NORDUK-møde for nordiske transportorganisationer og myndigheder var der optimistiske toner om, at den kommende smarte tachograf vil kunne introduceres tidligere, end der ellers var udsigt til.- Tachografen foretager løbende gps-registreringer og registrering af grænsepassager. Og med den får vi et nyt og kærkomment værktøj i kassen til at komme den ulovlige kørsel til livs, siger underdirektør i DTL Ove Holm, der deltog på årets NORDUK-møde.For DTL står er det klart, at den smarte tachograf skal være adgangsbilletten, hvis man vil køre cabotage og internationale transporter i EU. Tachografen hænger på den måde tæt sammen med et andet tema, som var hovedemnet på NORDUK’s dagsorden - EU’s vejpakke.- På mødet var der bred enighed om, at nøglen til en løsning i forhandlingerne om mobilitetspakken er en aftale om reglerne for udstationering af arbejdstagere. Der tegner sig samtidig et flertal for, at reglerne også skal gælde for international transport i hvert fald tredjelandstransport og kombineret transport, siger Ove Holm.Ifølge DTL’s folk i EU går forhandlingerne i EU-Parlamentet trægt, men der er planlagt møder mellem EU-Parlamentets to involverede udvalg, transportudvalget og beskæftigelsesudvalget. Samtidig står det klart, at det østrigske formandskab er gået aktivt ind i arbejdet med at nå frem til et kompromis inden årets udgang.NORDUK-mødet fandt sted i begyndelsen af september, denne gang i Helsinki med repræsentanter fra branche og myndigheder i de nordiske lande, Holland og Storbritannien samt EU-Kommissionen.I mødet deltog både NLA og de fire nordiske vognmandsorganisationer i NLA, DTL, NLF, SÅ og SKAL.

Den danske transportorganisation ITD deltog også i mødet.









