Piloter hos irsk lavprisselskab strejker

Onsdag 12. september 2018 kl: 10:56

Af: Redaktionen Torsdagens strejke blandt Ryanair's tyske piloter betyder aflysning af 150 ud af 400 planlagte flyvninger.









Piloterne strejker, fordi der ikke sker noget fremskridt i forhandlingerne om overenskomster mellem piloternes fagforening, Vereinigung Cockpit, og Ryanair.









Ryanair har fra begyndelsen af afvist at indgå overenskomster med fagforeninger på området. Ryanair har sagt, at løn- og arbejdsforhold var et spørgsmål mellem selskabet og den enkelte ansatte.









I slutningen af 2017 ændrede Ryanair dog holdning og åbnede for forhandlinger om overenskomster for selskabets piloter.









Ryanair har indgået overenskomster med pilot-fagforeninger i Irland og Italien. Det skete i sidste måned.









Syv fagforeninger, der repræsenterer kabinepersonale ansat hos Ryanair, har truet med at strejke i den sidste uge af september, hvis der ikke sker fremskridt i forhandlingerne om overenskomster. Strejken kan blive den mest omfattende, som det irske lavprisselskab har oplevet.













