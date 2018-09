Letbanen blev fejret ved en festlig og våd begivenhed

Onsdag 12. september 2018 kl: 10:14

Af: Redaktionen De omkring 300 borgere, der var mødt op for at fejre Letbanen, kunne søge i ly for regnen i et udstillingstog, der var stillet op ved Odder Station i dagens anledning. Meget passende indtog dagens talere letbanetogets førerkabine og greb mikrofonen, så alle i det fyldte tog kunne høre, hvad der blev sagt.Odders borgmester Uffe Jensen (V) lagde for og glædede sig over, at Odder by og kommune nu igen havde fået en direkte forbindelse til Aarhus.







Enhedslistens Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune og medlem af bestyrelsen for Aarhus Letbane, fulgte trop ved at kalde Letbanen for et eventyr.





- Der har været mange bump på vejen, men nu kører Letbanen, og jeg er overbevist om, at det bliver en succes, sagde han.





Også regionsrådsformand Anders Kühnau (S) glædede sig over Letbanens åbning.





- Letbanen krydser kommunegrænsen, og er for alvor blevet et regionalt transportmiddel, der giver let adgang til uddannelse, arbejde, service, fritid og kultur på en bæredygtig og klimavenlig måde, sagde han.





Sløjfe i stedet for klip

Forbindelsen mellem Odder og Aarhus gik igen i alle taler. Derfor blev den traditionelle fejring med at klippe en rød snor i stedet markeret ved at binde en rød sløjfe som symbol på, at Odder nu hænger bedre sammen med Aarhus.







Som led i markeringen var det hele lørdagen gratis at køre med Letbanen mellem Odder og Aarhus H. Det tilbud benyttede mange mennesker sig af - mange af dagens afgange var ifølge Letbanen fyldt til sidste ståplads.





Letbanen mellem Odder og Aarhus har været i drift siden lørdag 25. august. Den kører to gange i timen mellem Odder og Aarhus på hverdage med en ekstra afgang i myldretiden morgen og eftermiddag. Køreplanen kan ses på midttrafik.dk.





Med Letbanen er det muligt at køre fra Odder gennem Aarhus H til den nye havnefront og videre til Skejby. Her servicerer Letbanen blandt andet det nye Universitetshospital og de mange arbejdspladser i Business Park Skejby.





