Shipping-koncern i Esbjerg forlænger aftale med vigtig kunde

Onsdag 12. september 2018 kl: 09:42

Af: Redaktionen Samarbejdet mellem Blue Water og Færch Plast har stået på i over 30 år. Hos Blue Water er man glade for og stolte over, at parterne har fornyet en omfattende aftale om vejtransporter samt option på sø-, luft- og kurerforsendelser for Færch, der er en af de førende producenter af plastik-emballage til fødevareindustrienAftalen, der for Blue Water har en foreløbig årlig værdi på ca. 100 millioner kroner, omfatter over 25.000 årlige transporter for Færchs fabrikker i primært Danmark, England, Spanien og Tjekkiet.





- Kunder som Færch stiller store krav til deres logistikleverandør, da effektiv og sikker levering har afgørende betydning for kunderne. Vi bliver derfor udfordret og presset til løbende at yde vores bedste for at levere høj service og høj kvalitet. Og når tingene ikke ikke er helt i orden, får vi det at vide. Men det tætte og konstruktive samarbejde betyder også, at vi sammen skaber effektive og værdiskabende løsninger, siger Kurt Skov, der er Blue Waters grundlægger og bestyrelsesformand.





Færch Plast, der har hovedsæde i Holstebro, beskæftiger over 1.300 ansatte på firmaets otte fabrikker samt en række salgskontorer i Europa. Det langvarige samarbejde med Blue Water er baseret på god og åben dialog med det klare mål at sikre den bedste service overfor Færchs kunder.





- Blue Water har igennem mange år været vores partner på logistik. Vi er glade for, at vi også i årene fremover kan forsætte med at udbygge samarbejdet og tage Blue Water med på Færchs stærke vækstrejse, siger Lars Gade Hansen, der er administrerende direktør og koncernchef for Færch Plast.





