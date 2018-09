Dansk BioTransport i Holstebro daffer derudad

- Vi har faktisk ikke en eneste almindelig P-trailer.





Med leveringen af de fire seneste XF 530 twinsteer-trækkere fortsætter Dansk BioTransport politikken med at køre på langvarige servicekontrakter hos de autoriserede DAF-værksteder. Den beslutning følger af, at Dansk BioTransport lukkede sit eget værksted for fire år siden.





- VI handler vores biler hos ESA i Kolding, og vi får udført service både hos ESA i Kolding og Padborg, hos KLC i Kolding og hos AMC i Aarhus, Randers og Hobro. Det er chaufførens bopæl, der afgør, hvor det er bedst for os at køre til service, siger Leo Andersen.





Dansk BioTransports lastbiler kører mellem 100.000 og 120.000 km om året indenrigs og mellem 150.000 og 160.000 km om året på eksport. Bilerne udskiftes hvert femte-syvende år afhængig af kørselsopgave, hvor nogle af specialopbygningerne med blandt andet kompressor overføres til nye chassiser og dermed kører dobbelt så længe, inden de udskiftes.





Fakta om Dansk BioTransport A/S, Holstebro

Virksomheden råder over en vognpark på ca. 30 trækkende enheder. Heraf er 8 ud af 10 DAF’er. Dertil kommer et større antal påhængsvogne, kærrer og trailere

Virksomheden er i dag både en handels- og transportvirksomhed, da den eksempelvis indsamler, videresælger og transporterer alle typer savsmuld, spåner, træflis med videre samt beskæftiger sig med national og international transport af eksempelvis LECA, genbrugsdæk og containere

Dansk BioTransport har rødder tilbage til 1920, hvor Hjøllund Vognmandsforretning blev grundlagt af Martha og Anders Jensen. Siden har både anden, tredie og fjerde generation af familien drevet virksomheden fra henholdsvis Nr. Snede og Hjøllund

Undervejs har de haft aktiviteter under navnene Dansk Træaffald A/S og senere Dansk Trætransport A/S

I 2004 blev Dansk BioTransport A/S dannet ved fusion af træ- og spånafdelingen fra Dansk Trætransport A/S i Hjøllund og en lignende afdeling fra vognmandsforretningen Ejler Christian Knudsen i Holstebro

Dansk BioTransport A/S drives i dag fra adressen i Holstebro og ejes af Anders Simonsen, der er fjerde generation af grundlæggerne samt direktør Leo Andersen

Af: Redaktionen Trækker eller forvogn, kort eller lang, høj eller lav, med eller uden - ligesom hos mange andre lastbilproducenter kan DAF levere en løsning til fleste transportopgaver. Det har den hollandske lastbilproducent via ESA Trucks Danmark A/S fået mulighed for at levere til Dansk Biotransport A/S i Holstebro. Blandt de godt 20 DAF’er, som ESA vil have leveret til Dansk BioTransport gennem de seneste fire år, er der ni forskellige modeller.- Hos DAF kan vi få lastbilerne specificeret præcist til vores mange forskellige behov. Vi kører både inden- og udenrigs, med trækkere og forvogn/hængere, med lette og tunge læs osv., og salgskonsulent Thomas Poulsen hos ESA Truck er professionel og specificerer bilerne perfekt til opgaven, siger vognmand og medindehaver af Dansk BioTransport, Leo Andersen.- Senest har vi fået en lille håndfuld XF 530 twinsteer-trækkere, og de har allerede overrasket positivt på brændstoføkonomien takket være perfekt afstemt drivline til vores kørselsopgaver, tilføjer han.Blandt de mange leverede DAF’er er der som nævnt ni forskellige modeller. Det er både XF og CF’ere, trækkere og forvogne, to-, tre og fire-akslede osv - så der er næsten ikke to, der er helt ens. Et fællestræk ved samtlige biler er dog, at de er røde, og at de er udrustet med kraftudtag.- Vi kører både med kran, kompressor, tip, walking floor med videre. Samtlige biler skal kunne klare sig selv ved aflæsning hos kunderne, så derfor har de alle kraftudtag til at pumpe, blæse, løfte eller tippe godset af, siger Leo Andersen og tilføjer: