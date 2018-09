Renault Trucks har fået et nyt ansigt ud mod de nordjyske under

Mandag 10. september 2018 kl: 14:21

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Steffen Rask Byrialsen vil primært arbejde fra Volvo Truck Center Danmark A/S i Aalborg og have kontakt med nuværende og nye kunder i Nordjylland.Steffen Rask Byrialsen er 33 år og bor i Hadsten. Han har flere års erfaring i branchen, senest hos Frode Laursen A/S som afdelingsleder inden for området transport i byggebranchen.- Jeg har i mange år ønsket at arbejde med salg af køretøjer. Med salg af og rådgivning om Renault Trucks hos Volvo Truck Center, kan jeg udvikle mine kompetencer og samtidig bruge min store erfaring fra branchen. Jeg glæder mig til at samarbejde med kunder og kollegaer i Nordjylland, siger Steffen Rask Byrialsen.