Langtrækkende kran løftede bronzefigur løftet på plads på børnehjem

Mandag 10. september 2018 kl: 13:25

Af: Redaktionen Da den omkring én meter høje skulptur skulle fragtes og placeres ved børnehjemmet, var der behov for en stærk kran, der kunne klare at løfte skulpturen et godt stykke ind i sansehaven. Her kunne BMS A/S hjælpe, da selskabet for kort tid siden har fået leveret to opbygninger af Sawo monteret med de største Hiab-kraner. Kranerne fra kranproducenten Hiab, der er hovedleverandør af lastbilkraner til Sawo, er fra modelserien HIAB X-HiPro 1058 E-8 plus flyjib Jib 150X-6.Kranen kan løfte over 900 kg på 32 meter og over 1.800 kg på 23 meter. Bronzefiguren vejede omkring 900 kg, så kranen passede til jobbet.





Carsten Hansen skaber bronzeskulpturerne ud fra en lang erfaring som bronzestøber. Skulpturen er navngivet Cocoon og står nu i børnehjemmets sansehave til glæde for hjemmets handicappede børn.







Der er i øjeblikket otte faste beboere samt to i aflastning på Specialbørnehjemmet Højbjerghus i det sydlige Støvring. De sidder alle i kørestol og er hjerneskadede og handicappede på forskellig vis.







Børnehjemmet, der har omkring 60 medarbejdere, blev tilbage i 2003 flyttet til nye og bedre faciliteter i Støvring fra en lokation i Hammer Bakker i Nordjylland.





BMS A/S udlejer kraner, lifte og andet udstyr af enhver størrelse og til enhver opgave fra deres net af kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Polen, Storbritannien, USA, Sydafrika og Australien.







