Sikkerhedsrådgivere indbyder til tema-dag om tankvogne

Mandag 10. september 2018 kl: 14:31

Kl. 09.00 Ankomst, indskrivning, kaffe/rundstykke.

Kl. 09.30 Introduktion af virksomheden. Historik, produktprogram, naturligvis med specielt fokus på ADR.

Kl. 10.30 Ryge-/strække-ben-pause.

Kl. 10.45 Rundvisning på fabrikken.

Kl. 12.30 Frokost.

Kl. 13.15 Yderligere info om VM-Tarm og information fra FASID.

Kl. 14.30 Eftermiddagskaffe.

Kl. 15.00 Tak for i dag

Af: Redaktionen Fokus ved arrangementet er processen fra vognmanden definerer sine behov/krav til tanken - til den er bygget, godkendt og klar til at rulle på landevejene fra producenten.Temadagen finder sted tirsdag 23. oktober hos VM Tarm A/S i Tarm.Programmet er:Deltagelse er gratis for FASID’s medlemmer og gæster kan inviteres med for 350,00 kroner excl. moms.Tilmelding kan ske tilFristen er fredag 5. oktober.