Vognmandens nye Scania S 650 er inspireret af tidligere generationer

Mandag 10. september 2018 kl: 12:53

Af: Redaktionen Vognmand Ole Bloch fra Thisted startede med at køre lastbil som 20-årig i 1975. Og det har han gjort lige siden - de seneste 33 år som vognmand.





Og noget kunne tyde på, at et kombineret 50-års jubilæum på landevejene, 40-års jubilæum som vognmand og 70-års fødselsdag om syv år ikke er en umulighed, hvis man vil forsøge at regne noget fra den nye lastbil. Ole Bloch har for eksempel tegnet en syv-årig serviceaftale inklusiv udvidet drivlinegaranti på den nye Scania S 650 A6x2, som Stiholts lastbilsælger Peter Munkholm har leveret.







Ole Bloch vedgår, at han er lidt gammeldags. Han handler hos Stiholt, fordi man her dyrker de gamle dyder; at et ord er et ord, og at kunden er i centrum. Ole Bloch har tre lastbiler, og der står V8 på ”blochen” på alle tre - en R 730 forvogn/hænger, som hans søn Morten kører med, en R 730 bogietrækker med walking floor-trailer, som han har chauffør på og så den nye S 650, der skal primært køre med tiptrailer. Alle Ole Blochs tre V8’ere er beskæftiget med at køre korn- og foderstoffer i hele Jylland og på Fyn.







Den nye 650’er er opbygget af Stiholt i Aalborg med hydraulikanlæg, høj galge, heldækkende dørkplade og mange andre detaljer. Sæby Autolakering har stået for ”old school”-lakeringen, der er inspireret af en af Ole Blochs tidligere Scania 141’ere, og BJ Autopolstring i Padborg har stået for førerhusindretningen med masser af knappolstring og busplys i klassisk stil - præcis som på vognmandens to øvrige biler.





