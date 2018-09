Her er mere om HN Transport ApS’ nye kranbil

Mandag 10. september 2018 kl: 14:05

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kranen på den nye Volvo FH740 er en Effer 1405 8S Progress med Jib 6S Heavy Duty-flyjib, der er leveret af Effer Krancenter/Sawo.Kranen, der er monteret bag førerhuset på den fire-akslede Volvo FH16, har otte hydrauliske udskud, og den monterede flyjib giver kranen yderligere seks udskud. Derudover medfølger to manuelle forlængerarme, der kan sættes i forlængelse af den monterede jib, hvilket giver kranen mulighed for en rækkevidde på 35,9 meter.Opbygningen er udstyret med en ladkasse, der er monteret bag kranen, værktøjskasse i venstre side, fuldt forstærket chassis samt et frontstøtteben for optimal stabilitet.