VLAK-Regeringen vil spare på banerne

Mandag 10. september 2018 kl: 08:52

Af: Redaktionen I VLAK-Regeringens forslag til finanslov for 2019 er der sat besparelser på 241 millioner kroner på dagsordenen, mens der i 2020 er sat 97 millioner kroner på i besparelser.Ifølge Altinget.dk er det først og fremmest VLAK-Regeringens forventede og uindfriede besparelser på Ringsted-Køge-banen, der er grunden til, at den vil skære godt 300 millioner kroner til reparation og vedligeholdelse af jernbanenettet.Besparelserne har ikke uventet mødt kritik fra oppositionen, hvor De Radikales transportordfører Andreas Steenberg, siger, at jernbaner, vi har, skal vedligeholdes, ellers går de i stykker.- Og så bliver det først dyrt. Efterslæbet har været så stort, at der er for brug alle de penge, som er planlagt, siger Andreas Steenberg til Altinget.Hos Enhedslisten siger transportordfører Henning Hyllested, at forslaget bare viser, hvordan regeringen nedprioriterer de danske jernbaner.







- Først trækker man penge helt ud af området for senere at kunne bruge dem på nye motorveje. Og derfor må man så nu spare på vedligeholdelsen af jernbanen, siger Henning Hyllested.





VLAK-Regeringens transportminister Ole Birk Olesen (LA) siger til Altinget, at der på trods af besparelser fortsat er afsat mange penge til området.





- Vi bruger rigtig mange penge på fornyelse af skinnenettet. Uanset den justering af bevillingen, som er sket, er der i 2019 afsat et historisk højt beløb i Banedanmark til fornyelse af jernbanen, skriver Ole Birk Olesen i en skriftlig kommentar til Altinget.dk.









