Fredag 7. september 2018 kl: 14:13

Af: Redaktionen Chefkonsulent i ITD, Anders Jessen, kom med budskabet på CONNECT-konferencen i Hirtshals, der havde godt 140 deltagere. Temaet for konferencen var infrastrukturudfordringerne i Jylland, der hver dag medfører trængsel og kø.





- Jyllandskorridoren er mere end blot Jylland, for selvfølgelig omfatter korridoren Jylland, men også Fyn, det nordlige Tyskland, det sydlige Norge og det vestlige Sverige. Der finder især en stor samhandel sted mellem Norge og Danmark, og norsk gods til/fra EU passerer for en meget stor dels vedkommende via Danmark, sagde Anders Jessen, der pegede på, at der daglig passerer over 4.500 lastbiler over den dansk-tyske landgrænse.





- Jyllandskorridoren er derfor ikke kun vigtig nationalt, men har en endnu vigtigere betydning for Danmarks udenrigshandel, pågegede Anders Jessen.





En samlet dansk infrastrukturplan bør efter ITD’s opfattelse fokusere på en tredje Limfjordsforbindelse, en ny Hærvejsmotorvej og en udbygning af E45. ITD peger også andre på steder end Jylland som for eksempel udvidelse af motorvej E20, en havnetunnel i København og udbygning af Hillerødmotorvejen.





Stort set alle indlæg på konferencen var inde på behovet for en udbygning af infrastrukturen i Jylland, et synspunkt, der også blev bakket op af tre af Folketingets transportordførere. ITD bakker i øvrigt op om EU-Kommissionens forslag om, at hele Jylland fremover bør udgøre en del af de såkaldte Transeuropæiske Transportnet (TEN-T). Det åbner for fremtidige muligheder for EU-tilskud til udbygningen af den grænseoverskridende infrastruktur i Jylland.





- Jylland og Fyn må ikke blive et missing link mellem Skandinavien og kontinentet. Husk, at der lige nu foregår store infrastrukturinvesteringer i vores nabolande, sagde Anders Jessen og henviste til udbygningen af motorvej A7 syd for Rendsborg og ned til Hamborg.





ITD lagde også vægt på, at ny infrastruktur ikke blot handler om nye fysiske trafikanlæg, men i lige så høj grad bør tage hensyn til den hastige teknologiske udvikling med behov for højhastighedsdatanet og 5G-løsninger.







