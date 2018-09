Skandinavisk flyselskab fløj med 2,8 millioner passagerer i august

Fredag 7. september 2018 kl: 12:50

Af: Redaktionen SAS oplyser, at selskabet har tilpasset sit netværk fra at være mere sæsonbaseret til at være et netværk med flere afgange året rundt i Skandinavien og Europa. Tilpasningen har ifølge SAS haft en positiv udvikling på det totale trafiktal, der er steget med omkring 5 procent.På de europæiske forbindelser har fremgangen været på knap 8 procent, mens de interkontinentale forbindelser har haft en vækst på knap 6 procent - størst på forbindelserne ti Asien. SAS indenrigslinier havde en fremgang på omkring 3 procent.