Tyrkisk vognmandsvirksomhed har fået en mærkbar bøde

Fredag 7. september 2018 kl: 12:15

Af: Redaktionen - Bøden til transportvirksomheden er skærpet, da virksomheden har forsøgt at skjule, at de ikke kørte på de rigtige tilladelser ved at få chaufførerne til at udfylde dem med urigtige oplysninger, siger Pernille Moesborg videre.Transportvirksomheden var ikke til stede ved retsmødet. Det vides derfor ikke, hvordan virksomheden stiller sig til afgørelsen.En turtilladelse er en tilladelse udstedt af de danske myndigheder til Tyrkiet. Tilladelsen udleveres af de tyrkiske myndigheder til en tyrkisk transportvirksomhed efter ansøgning. Tilladelsen giver lov til at køre én tur fra Tyrkiet til Danmark med gods, og retur fra Danmark til Tyrkiet med gods. Tilladelsen giver ikke lov til, at godset kan hentes eller afleveres i andre lande.