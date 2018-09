45-årig bilist kørte op i anden bilist og skubbede ham ind i en lastbil - med fortsæt

Torsdag 6. september 2018 kl: 12:58

Af: Redaktionen Den 25-årige kørte i vestlig retning ved Langeskov på vej mod Odense i sin Fiat 500. Da han er i gang med at overhale en lastbil, kommer en anden bilist i en svensk registreret Volvo bagfra. Bilisten - den 45-årige - kører tæt på - omkring 30 meter. Dernæst kører han op bag i Fiat’en og skubber til den. Han bliver ved med at skubbe til Fiat’en og får den skubbet ind i siden af lastbilen.

Ifølge Fyns Politi lykkes det for den 25-årige i Fiat’en og lastbilchaufføren at køre ind til siden. Den 45-årige bilist fortsatte i lav fart og blev stoppet af to millitærpersoner, der tidligere var blevet overhalet af den 45-årige, der både havde svensk og Bosnisk statsborgerskab. De to militærpersoner fik overmandet den 45-årige og holdt ham tilbage, ind til politiet kom.





Den 45-årige blev ved retten i Odense fængslet i fire uger - mest for at sikre sig, at han ikke stikker af.





Den 45-årige kom i retten med usammenhængende forklaringer. Politiet har mistanke om, at han var påvirket eller er mentalt forstyrret.





Den 45-årige mand er sigtet efter paragraf 252 stk 1, der handler om, at den "der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed" kan straffes med fængsel indtil otte år.





Der skete materiel skabe på de involverede biler, men ingen fysiske skader på personer.









