Mercedes-Benz’ nye Actros kører uden sidespejle

Torsdag 6. september 2018 kl: 12:33

Af: Redaktionen Mercedes-Benz fremhæver også, at den nye Actros bliver den første serieproducerede semi-selvkørende lastbil. Den har eksempelvis semi-selvkørende funktioner som Active Drive Assist. Systemet holder lastbilen på ret fart, kurs og afstand til andre køretøjer helt automatisk. Systemet fungerer også under køkørsel og i kurver - og er aktivt ved alle hastigheder.Actros har også det helt nye autobremsesystem Active Brake Assist 5. Det genkender både andre køretøjer, fordgængere og cyklister - og bremser til stilstand, hvis det er nødvendigt.En anden finesse, der bidrager til forbedret brændstoføkonomi, er at ny kortdata i køresystemet Predictive Powertrain Control (PPC) nu betyder, at systemet blandt andet planlægger kørslen efter vejens kurver og typografi.Inden for i førerhuset har chaufføren også få nyt at se på. Store skærmer med touch-funktion er en del af instrumenteringen. Nogle af funktionerne er Apple Car Play og integreraetFleetBoard.