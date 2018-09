- Lastbil med pantograf var i fokus på det tekniske universitet i Lyngby

Onsdag 5. september 2018 kl: 14:36

Bybusser, der kører på faste ruter kan med fordel anvende lynladestationer undervejs eller ved endestationen

Scania Hybrid lastbiler med kombineret elektrisk drift og forbrændingsmotor er i drift i dagligvaredistribution for for eksempel Schulstad, REMA1000 og Netto

Når det gælder motorvejskørsel arbejder Scania med såkaldte eHighways, hvor der er opsat køreledninger på udvalgte motorvejsstrækninger

















Scania peger på, at der er forskellige bud til de forskellige områder:Hvis et køretøj kan få elektrisk kraft fra køreledninger, løser man problematikken med den begrænsede rækkevidde ved batteridrift. En eHighway lastbil kan således enten have supplerende batteri- eller forbrændingsmotor til slutdistributionen eller for den sags skyld både og. Størstedelen af transporten udføres på eHighway’en, hvor der spares ca. 50 procent energi, idet energitabet ved el-drift er betydeligt lavere end energitabet ved dieseldrift. Ved dieseldrift er energiudnyttelsen på omkring 45 procent.Hertil kommer en markant CO2-reduktion forudsat, at der er tale om grøn strøm produceret via vandkraft, vindmøller eller tilsvarende. Emissionerne er desuden elimineret 100 procent ved selve kørslen.Korte strækninger med luftledninger kan give et væsentligt bidragPå motorveje med intens trafik passerer der typisk 2.500 lastbiler i døgnet. Scania peger på, at en eHighway vil have ”break-even” ved passage af ca. 400 elektriske lastbiler. Et interessant perspektiv er i denne forbindelse, at mange steder kører de samme lastbiler frem og tilbage over en kortere motorvejsstrækning.Man kan dermed opleve, at 50 elektriske lastbiler ville skabe 400 passager i løbet af et døgn over en strækning på for eksempel 40 km. Derfor kan det være interessant også at bygge korte eHighway-strækninger, hvilket gør introduktionen langt enklere end hvis man skulle anlægge hundredvis af kilometer eHighways for at komme i gang. I mange lande vil man skære 50 procent af CO2-udslippet ved blot at elektrificere 2 procent af motorvejsnettet, fordi trafikken er yderst intens på særlige strækninger.I Sverige var Scania en del af verdens første projekt med elektrificerede veje tilbage i 2016. Her kører lastbiler i døgndrift med jernmalm til udskibning via en havn på den norske atlanterhavskyst. I en rapport har den svenske parallel til den danske Trafikstyrelsen (Trafikverket) erklæret, at el-drevne lastbiler er et realistisk alternativ, da anlæggelse af en jernbanelinje på hele strækningen vil være alt for kompliceret og dyr. Strømmen leveret via luftledninger er sandsynligvis også den bedste løsning, da vejen er bygget på moser og bevæger sig op og ned.I Tyskland har Scania lanceret et eHighway-projekt sammen med den tyske regering, der har besluttet at medfinansiere et forskningsprojekt til testning og udvikling elektrisk vejteknologi til eHighways. Volkswagen Group Forskning vil sammen med Siemens udvikle teknologi og elektriske hybrid langdistancekøretøjer, der leveres af Scania til det tyske eHighway-projekt. Projektet er en pre-test før opstart af tre forskellige testområder på tyske offentlige veje med elektrisk strøm forsynet fra køreledninger.Danmark ifølge Scania kunne være særlig egnet til eHighways, fordi mange lastbiler kører frem og tilbage på den samme kortere motorvejsstrækning.Scania fremfører et håb om, at danske politikere i lighed med de tyske vil få interesse i tidlig afprøvning af konceptet. Investeringen er ca. 7,5 millioner kroner pr. kilometer køreledning inklusiv udgiften til at få el-kabel lagt i jorden langs motorvejen som tillige kunne anvendes til ladestationer til batteridrevne el-køretøjer. El-forsyningen til køreledningerne sker løbende over strækningen for at undgå at køreledningerne i sig selv skal kunne bære en meget høj elektrisk effekt.Et af Scania’s studier viser at Danmark har fine forudsætninger for etablering af eHighway-strækninger, idet vi har intens kørsel med samme lastbiler over kortere motorvejsstrækninger.