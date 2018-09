- Konference sætter fokus på trafiksikkerhed

Tirsdag 4. september 2018 kl: 12:18

Af: Redaktionen På Trafiksikkerhedskonferencen 2018 leverer Rådet for Sikker Trafik den nyeste viden om trafiksikkerhed. Konferencen dykker blandt andet ned i trafikkens aktuelle og fremtidige udfordringer i en digital tid ved Imran Rashid og kårer årets trafiksikre virksomhed.