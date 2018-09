Transportorganisation sender lastbilkaravane ud til en række skoler

Mandag 3. september 2018 kl: 19:49

Af: Redaktionen Eleverne får gennem dans, leg og dialog indblik i trafiksikker adfærd - en adfærd, som elevernes forældre også gerne må tage ved lære af.Som en del af showet fik eleverne grønne refleksveste og -armbånd, og så gik turen op i lastbilerne. Her skulle de opleve de kritiske zoner foran lastbilernes højre forhjul. Zonerne var markeret med røde cirkler i en diameter på fire meter.





I år besøger ITD’s lastbilkaravane Frederikshavn, Varde, Haderslev, Nyborg og Københavns Kommune. Karavanen har ITD- medlemmer med på turen, og de stiller lastbiler til rådighed.





- Som brancheorganisation for den danske vejgodstransport har vi - og vores medlemsvirksomheder, danske vognmænd - et særligt ansvar for at fastholde fokus på trafiksikkerhed. Særligt over for de mindste trafikanter, og det gør vi gennem Lastbilkaravanen. En ulykke er en for meget, og vi håber på, at kampagnen kan være med til at give mere tryghed, øge trafiksikkerheden og i sidste ende være med til at redde liv, siger Malene Vitus, der er projektleder på ITD’s lastbilkaravane, som er sendt ud for sjette gang.





Lastbilkaravanen er støttet af FDE Fonden.





