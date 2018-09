Aalborg Kommune sætter penge af til +busser

Fredag 31. august 2018 kl: 16:00

Af: Redaktionen Kommunens andel af projektet udgør 245 millioner kroner, og anlægget af +Bus-løsningen indgår i budgetterne for årene 2019-2022.Der er tale om en investering på 510 millioner kroner, hvoraf Aalborg Kommunes andel udgør 245 millioner kroner. Kommunen har sparet næsten hele beløbet op i en særlig kassebeholdning til formålet.Derudover vil Aalborg Kommune afsætte 1 million kroner til at undersøge de trafikale, tekniske og økonomiske forudsætninger for etablering af en +Bus-forbindelse - +BUS 2 - mellem Svenstrup syd for Aalborg og Limfjorden og Bouet nord for Limfjorden.