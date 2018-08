- Sverige skærper reglerne til vinterudrustning

Torsdag 30. august 2018 kl: 15:57

- Jeg vil ikke se endnu en vinter, hvor svenske veje blokeres af køretøjer, der hæmger i bakkerne og skaber omfattende trafikproblemer, siger Tomas Eneroth, der er trafikminister i den svenske regering.





- Nu er det slut med tunge køretøjer, der kører uden vinterdæk, siger han videre.





Den svenske regering har også besluttet at give Transportstyrelsen til opgave at se på de korte trækkere - EU-trækkere med to aksler, der er koblet under en tre-akslet trailer.









Transportstyrelsen skal blandt andet analysere, i hvilket omfang disse vogntog er indblandet i ulykker. Trafikstyrelsen skal se på, hvilke tekniske løsninger, der findes for at øge trafiksikkerheden og eventuelt foreslå regelændringer, der kan øge trafiksikkerheden.









- Vi har set, at såkaldte EU-vogntog har forårsaget alvorlige ulykker på vejene. Nu vil jeg have Transportstyrelsen til at komme med forslag, som regulerer anvendelsen af og dermed øger trafiksikkerheden, siger Tomas Eneroth.