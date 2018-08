Den jyske vestkyst er et maritimt kraftcenter

ANALYSE:

Torsdag 30. august 2018 kl: 15:33

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Analysen viser, at selvom 98 procent af den danske handelsflåde bliver kontrolleret af rederier med hovedsæde i Københavns Kommune og Gentofte Kommune, bor knap to ud af tre sømænd i de danske land- og yderkommuner.Her er Danmarks ny vækstcenter, Businessregion Esbjerg, ovenikøbet blandt de absolutte topscorere. Fanø er den danske kommune med næstflest sømænd per indbygger. Og samtidig ligger Esbjerg på en sjetteplads på listen over kommuner med flest søfolk. Det underbygger konklusionerne fra AE-rådets rapport fra 2017, der kårer Region Syddanmark som den region i Danmark med flest maritime arbejdspladser overhovedet.De nye tal undrer ikke borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen (V).- Esbjerg er Danmarks offshore-hovedstad, og maritime virksomheder sætter deres tydelige aftryk langs kajen på Esbjerg Havn. De nye tal bekræfter, at Esbjerg ikke bare har en styrkeposition i forhold til at tiltrække rederikontorer, men at det også er attraktivt for søfolk at bosætte sig i og omkring Esbjerg. Får vi for alvor gang i opsvinget på offshore-området, er der måske endda mulighed for, at vi kan kravle endnu længere op på ranglisten, siger Jesper Frost Rasmussen.Dette billede bekræftes af Danske Rederiers direktør, Jacob K. Clasen. Han peger på, at tallene afspejler tendensen i en undersøgelse fra 2016, som zoomede ind på maritim offshore. Her lå både Esbjerg og Fanø i top 5 på ranglisten over de mest sømandstunge kommuner i Danmark, hvis man udelukkende kigger på de søfolk, der arbejder i rederier, som beskæftiger sig med offshore-opgaver.- Der er ingen tvivl om, at Esbjerg og hele Region Syddanmark har en stærk maritim styrkeposition ligesom for eksempel Sydfyn og Nordjylland. Generelt viser vores tal, at søfarten binder land og by sammen. For selvom mange rederikontorer ligger i Hovedstadsområdet, ligger en stor del af arbejdspladserne og den afledte beskæftigelse langs kajkanten rundt omkring i landet, siger Jacob K. Clasen.Det danske skibsregister har det seneste år oplevet et markant fremgang i antallet af registrerede skibe. Fra april 2017 til april 2018 var Danmark verdens hurtigst voksende søfartsnation, og tidligere på året rundede den dansk-flagede handelsflåde 20 millioner bruttotons.Der beskæftiges i dag 7.635 danske søfolk og 6.157 landansatte i de danske rederier.Interesserede kan hente den nye analyse “To ud af tre søfolk bor på landet”