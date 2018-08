Arriva vil selv uddanne sine chauffører - i Sverige

Torsdag 30. august 2018 kl: 23:00

Af: Redaktionen Arriva satser på at kunne tiltrække motiverede og ansvarsfulde mennesker for at kunne dække behovet for chauffører.





I Sverige har arbejdsformidlingen ifølge Arriva svært ved at klare opgaven med at uddanne det antal chauffører, som busoperatørerne har brug for. Det er baggrunden for Arriva’s initiativ.





Ansøgerne til den nye chaufføruddannelse hos Arriva i Sverige skal til at begynde med gennem en test, som skal afklare, om vedkommende kan gennemføre uddannelsen. I løbet af uddannelsen skal ansøgerne så bestå en køreprøve og bestå en prøve til kvalifikationsbeviset som buschauffør, hvilket stiller krav til svensk sprogforståelse.





Arriva peger på, at uddannelsen balnt andet har fokus på service, sikkerhed og miljø.





Arriva regner med, at omkring 80 personer årligt gennemfører den nye uddannelse, der varer mellem 8 og 12 uger.







