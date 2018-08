Østjysk lufthavn får flere forbindelser til Grækenland

Torsdag 30. august 2018 kl: 12:36

Af: Redaktionen Forbindelserne er blevet planlagt i samarbejde med Aarhus Airport og rejseselskabet Århus Charter.- Ved at introducere to populære græske destinationer forsøger vi at opfylde vores gæsters ønske om flere spændende charterrejsemål lokalt fra Aarhus Airport. Der er ingen tvivl om, at Aarhus Airport er vores hjemmebane, så vi glæder os naturligvis over den gode udvikling, som lufthavnen er i, og vi ser frem til at kunne øge kapaciteten betragteligt fra næste sommer, siger Henrik G. Jensen, der er direktør i Århus Charter, som kommer til at fragte passagerne mellem Aarhus og de to nye destinationer.





Tilføjelsen af de græske favoritter lægger sig i halen af en lang række nye ruter fra Aarhus Airport. Alene i år har lufthavnen præsenteret otte nye destinationer. Samlet tegner Aarhus Airport sig lige nu for et rutenetværk på 20 forskellige destinationer. Hertil kommer efterårets åbningen af ruten mellem Aarhus og Gatwick ved London.





Ledelsen i Aarhus Airport peger på, at de mange nye ruter langtfra er landet af sig selv. Den markante vækst i antallet af destinationer og flypassagerer i den østjyske lufthavn er båret hjem af et vedholdende og strategisk ruteudviklingsarbejde.





- De mange nye destinationer er en del af en forventet succes, som udspringer af en benhård strategisk indsats for udvikling af nye ruter til og fra Aarhus. Zakynthos og Kreta er to meget efterspurgte og vigtige tilføjelser til vores ruteportefølje, og derfor er vi også glade for, at Århus Charter har skelet til passagerernes ønske om at flyve på ferie fra østjydernes nærlufthavn, så vi nu kan sætte strøm til flytrafikken mellem Aarhus og de to græske øer, siger direktør i Aarhus Airport, Peter Høgsberg.





