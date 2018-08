Telekørslen på Fyn er kørt ind i Rejseplanen

Torsdag 30. august 2018 kl: 12:15

Af: Redaktionen Når telekørslen kører med Rejseplanen, kan rejseforslag på Fyn nu indeholde både tog, bus og telekørsel. Og telekørslen bliver planlagt, så det passer til busserne og togenes afgange og ankomster.- I Rejseplanen søger du bare på din rejse fra A til B, og så får du forslag til, hvordan du kan komme frem. Det er rigtig godt for mobiliteten i samfundet, at det nu bliver lettere for kunderne at se flere af de transportmuligheder, der faktisk er på hylderne. Nu kan kunderne nemt se telekørslen, og dermed se, at FynBus også kører dér, hvor busserne ikke kører, siger Carsten Hyldborg, der er direktør i FynBus.





Rejseplanen undersøger, om der er mulighed for bus hele vejen, om man kan køre med telekørsel hen til en bus, eller om man kan køre med telekørsel hele vejen.





Hvis man skal skifte mellem for eksempel bus og telekørsel, så holder FynBus øje med rejsen - og hvis bussen eller toget bliver forsinket, sørger FynBus’ trafikstyring for, at bilen venter ved stoppestedet eller stationen - og kunden kan få sms’er med de præcise afhentningstidspunkter.





- Vi lægger vægt på, at kunden oplever det som en sikker rejse, hvor man når sine forbindelser. Derfor holder vi hele tiden øje med alle ture med telekørsel, og er løbende i kontakt med chaufførerne, siger Carsten Hyldborg og fortsætter:





- Vi har nu taget de første skridt, og lagt en stor del af telekørslen i Rejseplanen. Men vi arbejder videre på det. Indtil videre kan man for eksempel betale med dankort, når man bestiller via Rejseplanen. Men sidst på året regner vi med at have teknikken klar til, at man også kan bruge sit pendlerkort til betaling.





FynBus har haft et fælles koncept for telekørsel med kommunerne siden 2013. Kommunerne kan vælge at tilbyde telekørsel på tider og steder, hvor der ikke er nok passagerer til at indsætte en fast busrute. Telekørsel er bestillingskørsel, der typisk tilbydes på tider og steder, hvor bussen ikke kører. Da telekørsel er bestillingskørsel i mindre biler koster den - i modsætning til en bus i fast rute - kun kommunen penge, når den bliver bestilt. Prisen for kunden svarer til prisen for buskørsel.





FynBus vil løbende evaluere og udvikle forsøget med telekørsel i Rejseplanen.





Følgende Telekørselsordninger er kørt ind i Rejseplanen:

Assens Kommune: Teletaxi

Faaborg-Midtfyn Kommune: Teletaxi

Kerteminde Kommune: Teletaxi

Middelfart Kommune: Teletaxi og Telecity

Nordfyn Kommune: Teletaxi

Nyborg Kommune: Teletaxi

Svendborg Kommune: Teletaxi



Fakta om telekørsel:

Telekørsel er samkørsel, og der kan derfor køres omveje for at samle flere kunder op

Når kunden kører med telekørsel til/fra bus eller tog sker det kun til særligt udvalgte, større stoppesteder

Andre trafikselskaber har også lagt bestillingskørsel i Rejseplanen i år - for eksempel Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik og Movia

Trafikselskabernes bestillingskørsel har forskellige navne, regler og takster, men har fået et fælles symbol i Rejseplanen

Der har de sidste par år været bestilt ca. 550 ture med telekørsel pr. dag

Indtil nu har der i alt været 99 bestillinger af telekørsel via Rejseplanen

Telekørsel bestilles normalt via FynBus’ hjemmeside, app eller telefon

Telekørsel set i Rejseplanen skal bestilles via Rejseplanen

Fakta om Rejseplanen:

Rejseplanen er en af Danmarks mest brugte hjemmesider og apps

Rejseplanen ejes af de danske trafikselskaber, herunder FynBus

Med tiden skal der lægges endnu flere transportmuligheder i Rejseplanen - både offentlige og private









