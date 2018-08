Rigspolitiet noterede 6.905 hastighedsovertrædelser på skoleveje

Onsdag 29. august 2018 kl: 10:17

6.905hastighedsovertrædelser på skolevejene

171 voksne benyttede ikke sikkerhedssele og i 85 tilfælde var børnene ikke fastspændt

73 benyttede mobiltelefon under kørslen

Af: Redaktionen Ved kontrollerne på skolevejene blev der samlet set konstateret lidt over 8.000 forseelser - heraf:- Sammenligner vi skolestarts-ugerne fra 2017 med ugerne i 2018, kan vi desværre konstatere en stigning på 1.600 overtrædelser af hastighedsbegrænsningen på og ved skolevejene, hvilket er foruroligende, da vi ved, at der en klar sammenhæng mellem hastighed og uheld, siger politiassistent Christian Berthelsen hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.Han peger på, at højere hastighed er lig med større risiko for trafikuheld og dermed også større risiko for, at uheldet medfører personskade og i værste tilfælde trafikdrab.- Ydermere er det nedslående, at antallet af manglende brug af sikkerhedssele og brugen af håndholdt mobiltelefon ligeledes er steget i år i forhold til 2017, siger han.Resten af skoleåret vil politiet løbende afholde kontroller på skolevejene, ligesom politiet næste år vil gentage den målrettede indsats vedrørende skolestart i et tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne.