Gartneri-virksomhed har fået ny DAF

Onsdag 29. august 2018 kl: 09:52

Af: Redaktionen I/S Anders og Steen Hansen skal bruge den nye DAF-trækker til at køre med grøntsager for flere små frilandsgartnerier. De har deres faste leverancer på Fyn, i Jylland og lidt i Holland.Den nye tre-akslede DAF-trækker er levret med en seks-cylindret MX-13 multimomentdieselmotor på 12,9 liter, der har en maksimumeffekt på 483 hk. Gearkassen er en TraXon fra ZF med automatisk gearskifte.Førerhuset er et Super Space Cap med kofanger i galvaniseret stål, to taglygteenheder med projektør- og markeringslygter.



Trækkeren er bygget op med 500 liters aluminiumsbrændstoftank, dørkplade med trin i venstre side, arbejdslampe med hvidt glas bag førerhuset, batterikasse i overhæng i bagenden og opbevaringsboks til anlængertilslutninger bag førerhuset.





Førerkabinen er leveret med luftaffjedret Luxury Air førersæde med høj ryg, justerbar skulderstøtte og med to varmeindstillinger, køleskabsskuffe på 42 liter med luksushåndtag under den nederste køje samt klimaanlæg, som automatisk styrer kabinetemperaturen, blæseren, luftfordelingen og aircondition systemet.





Den nye DAF er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.











