Brancheorganisation modarbejder danske interesser

DANSK EU-POLITIKER:

Tirsdag 28. august 2018 kl: 14:51

Her på bagkanten af sommerferien er mange vendt tilbage til arbejdet og har nok oplevet, at det lige kræver en ekstra kop kaffe at komme i gang om morgenen. Men der er desværre mange danske arbejdstagere, hvor sådan en spand mokka ikke er meget bevendt, når man hver dag kæmper mod social dumping, elendige arbejdsvilkår og unfair konkurrence. Sådan er det for mange af de danske lastbilchauffører og vognmænd



De kæmper for at beholde et arbejde, som de holder af, men som er i fare for at blive undermineret af udspekulerede virksomheders udnyttelse af østeuropæiske chauffører. For virkeligheden er, at udenlandske chauffører kører i Danmark til helt utilstedeligt lave lønninger, og at de presses til en tilværelser som nomader på de europæiske landeveje, hvor der går måneder, før de ser deres familier.



For godt et år siden fik vi i EU for første gang i lang tid muligheden for at gøre noget ved problemerne. Her fremlagde EU-Kommissionen en række lovforslag, som har potentiale til fundamentalt at ændre forholdene i den europæiske transportbranche. Forslagene har trukket fronterne skarpt op både i Europa og i Danmark.



På den ene side står den danske og europæiske fagbevægelse sammen med de politikere, som insisterer på at sætte en stopper for social dumping. På den anden side står en række store transportvirksomheder, hvis forretningsmodel er bygget på lavtlønnet arbejdskraft, og de bakkes op af politikere, som sætter et liberalistisk ideal over behovet for at sikre ordentlige vilkår for de europæiske arbejdstagere.



Man kunne måske tro, at vi i Danmark kunne danne samlet front på tværs af partier og organisationer. Det er trods alt de danske chaufførers job, som trues af social dumping, og de ordentlige danske vognmænd, som risikerer at må dreje nøglen rundt en sidste gang i deres lastbiler som konsekvens af den unfair konkurrence. Men ak nej. Den store danske vognmandsorganisation ITD med den tidlige konservative politiker Carina Christensen i spidsen har kæmpet en indædt kamp for at lovliggøre en praksis, hvor chauffører kan køre gods i de nordiske lande i månedsvis på rumænske lønninger.



Vi har altså en dansk erhvervsorganisation, som bakkes op af Dansk Industri, og som kæmper for at lovliggøre ekstrem løndumping i transportbranchen. ITD har sågar allieret sig og sendt fællesbreve ud med østeuropæiske organisationer, som kun har for øje at få så få regler og så lave lønninger som overhovedet muligt.



Hvorfor ITD direkte modarbejder danske interesser, når det kommer til europæisk transportpolitik, kan jeg kun spekulere om. Men man kunne måske forestille sig, at det er fordi, nogle af deres medlemmer anvender udspekulerede virksomhedskonstruktioner med udenlandske datterselskaber, hvilket gør det muligt at bruge underbetalte østeuropæiske chauffører i stedet for danske chauffører på ordentlige overenskomster.



Hvis vi nogensinde skal have nye og bedre regler på plads i EU, kræver det, at vi står sammen. Og det kan ikke underdrives, hvor stor skade det gør for danske interesser, at vi har en stor dansk organisation, der modarbejder, at vi kan kræve en ordentlig løn for udenlandske chauffører, som arbejder i Danmark. Jeg håber meget, at ITD vil ændre kurs, eller at Dansk Industri, vil tage afstand fra ITD’s landsskadelige virksomhed. Jeg synes ikke, at DI som seriøs hovedorganisation kan vende det døve øre til, når brancheorganisationer modarbejder det danske samfunds interesser.



Jeg vil i hvert fald kæmpe for, at vi i Danmark kan stå sammen om at kræve bedre EU-regler. Og jeg er glad for at både 3F og de danske vognmænd i DTL er aktive i kampen for at stoppe social dumping og elendige arbejdsvilkår.







