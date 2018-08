Italienske piloter har fået overenskomst med Ryanair

Tirsdag 28. august 2018 kl: 14:05

Af: Redaktionen Overenskomsten, som piloterne stemte ja til, var blevet forhandlet på plads og underskrevet af Ryanair og ANPAC (den italienske fagforening for piloter) 9. august.





Ryanair bifalder den første overenskomst for piloter i et af de største europæiske markeder. Afstemningen i Italien kommer kort efter den irske fagforening FORSA har underskrevet, og anbefalet en aftale til Ryanair’s irske piloter, der i øjeblikket stemmer om aftalen.





- Vi bifalder denne her første overenskomst med vores italienske piloter og håber, at der snart vil følge en lignende aftale for vores irske piloter. Vi har inviteret britiske, tyske og spanske fagforeninger til at mødes med os over de kommende dage, så vi kan forhandle og forhåbentlig blive enige om lignende overenskomster for piloter i disse andre større markeder. Disse aftaler demonstrerer reelle fremskridt fra Ryanair’s side i disse forhandlinger som er lavet sammen med piloter og deres fagforeninger på tværs af forskellige europæiske markeder, siger Ryanairs Personaledirektør Eddie Wilson.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.