VLAK-Regeringen vil styrke indsatsen mod brodne kar på selskabs- og regnskabsområdet

Tirsdag 28. august 2018 kl: 13:02

Af: Redaktionen Indsatsen målrettes de virksomheder, hvor der er særlige indikationer på, at der foregår ulovligheder.- Tilliden til vores erhvervsliv er helt afgørende for vækst og velfærd i vores samfund. Når virksomheder anvendes til kriminelle formål, påfører det andre virksomheder og samfundet økonomiske tab. Derfor sætter vi ind mod de brodne kar på selskabsområdet. Jeg har tiltro til, at Erhvervsstyrelsen nu får håndteret situationen, sådan at vi effektivt kan få dæmmet op for denne form for kriminalitet, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).Erhvervsministeriet peger på, at nye teknologier, som machine learning, har vist, at langt flere virksomheder bryder reglerne på selskabs- og regnskabsområdet end hidtil forudsat. Med den styrkede indsats forventes det, at der bliver sat yderligere omkring 11.000 kontrolsager i gang årligt målrettet de virksomheder, hvor der er særlige indikationer på, at der foregår ulovligheder.- For mig som erhvervsminister er det afgørende, at Erhvervsstyrelsen styrker kontrolindsatsen på en sådan måde, at der slås hårdt og effektivt ned over for de virksomheder, som svindler, og ikke pålægger den store andel af lovlydige virksomheder nye byrder. Virksomheder, som snyder, skal ikke kunne sove roligt om natten, siger Rasmus Jarlov.Allerede fra oktober ændres registreringssystemerne, så der sker automatisk overvågning af adresserne på ledelsesmedlemmer i virksomhederne. Det vil betyde, at Erhvervsstyrelsen kan gøre skattemyndighederne opmærksomme på, hvorvidt adresseoplysninger på enkeltmandsvirksomheder er korrekte eller ej.Endvidere vil Erhvervsministeriet i den kommende folketingssamling fremsætte forslag om at ændre CVR-loven. Det vil betyde, at når den ansvarlige for en enkeltmandsvirksomhed flytter til udlandet, vil det fremover ikke være lovligt at være registreret som enkeltmandsvirksomhed uden en kontaktbar adresse.