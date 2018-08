Esbjerg Havn skal have ny direktør

Tirsdag 28. august 2018 kl: 12:06

Af: Redaktionen I den periode er Esbjerg Havn vokset med over én million kvadratmeter efter etableringen af Østhavnen. Samtidig er både top- og bundlinje øget markant.Esbjerg Havns bestyrelse går nu i gang med rekrutteringen af en ny direktør, som forventes at tiltræde 1. marts næste år.- Med strategisk tæft, konsekvent eksekvering og et brændende engagement har Ole Ingrisch ført Esbjerg Havn helt frem i førerfeltet blandt havnene i Nordeuropa. Esbjerg Havn er i dag både Europas førende havvindhavn, et innovativt knudepunkt for den danske olie- og gasindustri og nr. 1 i Danmark inden for RoRo. Havnen er veldrevet, moderne og finansielt robust. Og der er under Ole Ingrisch ledelse blevet trukket en lang række virksomheder til Esbjerg, hvilket har bidraget til at fremtidssikre et højt aktivitetsniveau på Havnen i mange år fremover, siger bestyrelsesformand i Esbjerg Havn, Flemming N. Enevoldsen og fortsætter:- I bestyrelsen har vi altid haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med Ole. Og jeg sætter stor pris på hans ærlige og ligefremme facon. Den har til tider skabt lidt bølgegang her på Vestkysten, men det har været nødvendigt med klare udmeldinger under transformationen af Esbjerg Havn.Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) peger i forbindelse med Ole Ingrisch’ farvel til direktørjobbet, at Esbjerg by og havn er to sider af samme sag.- Hele byen er afhængig af, at vi har en dygtig leder ved roret på havnen. Det har vi haft i Ole Ingrisch. Han har haft en kolossal betydning for den udvikling, der har gjort Esbjerg til den Energimetropol, vi er i dag. I den forbindelse vil jeg særligt fremhæve Esbjerg Havns masterplan fra 2004, som var startskuddet til en enestående vækstrejse, som har skabt masser af nye job i kommunen, siger borgmesteren i Esbjerg.Ole Ingrisch, der i 2016 måtte søge sit eget job igen, konstaterer, at en fantastisk tid lakker mod enden.- Jeg er taknemmelig for, at jeg har fået lov til at stå i spidsen for Esbjerg Havn i en meget dynamisk og foranderlig periode. Under hele rejsen de sidste 15 år har jeg følt en fantastisk opbakning og et stort engagement i Havnens udvikling fra både bestyrelsen, ejerne, kunderne og medarbejderne. Det skylder jeg dem alle en stor tak for, sige han og fortsætter:- Nu er tiden kommet for mig til at drosle lidt ned - få mere tid til børn og børnebørn, huset i Marbæk, jagt og sejlbåden. Jeg vil dog stadig holde fast i arbejdsmarkedet med bestyrelsesarbejde og konsulentopgaver.