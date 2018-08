Brotrafikken steg i første halvår

Tirsdag 28. august 2018 kl: 11:25

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Statistikken viser, at trafikken over både Storebæltsbroen og Øresundsbron er steget i årets første halvår sammenlignet med samme periode sidste år.I nedenstående tabel, der viser gennemsnitstrafikken pr. døgn, kan man se, at den mindste grupper - busserne - tegner sig for den største stigning. Det gælder begge broer.