Takstnedsættelser indvirker på resultatet over bælterne

Tirsdag 28. august 2018 kl: 11:20

Af: Redaktionen Ifølge delårsrapporten blev indtægterne fra vejtrafikken var på 1.389 millioner kroner. Det var 142 millioner kroner lavere end i årets første seks måneder af 2017, hvilket svarer til et fald på 9 procent. Den samlede vækst i trafikken for perioden var på 2 procent, hvilket var lavere end forventet. Personbiltrafikken steg med 1,7 procent, mens lastbiltrafikken gik frem med 3,6 procent. I gennemsnit passerede godt 34.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.Ud over indtægter fra bilerne bidrog salget af koncernens syv havvindmøller nord for Sprogø med en indtægt på 65,7 millioner kroner. Salget skete som led i en ny forretningsstrategi, hvor Sund & Bælt i endnu højere grad vil fokusere på kerneforretningen omkring infrastruktur og betalingshåndtering.Samtidig var der et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og Øresund på 29 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes dels en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen over Øresund, dels en nedsættelse af satserne for persontogene på Storebælt.- Selvom der har været en vækst i trafikken i perioden, er den mindre end den stigning, vi havde forventet efter den gennemførte takstændring fra 1. januar. Lave renteomkostninger og salget af vores syv havvindmøller har dog haft en positiv indflydelse på resultatet, som samlet set er tilfredsstillende, siger Sund & Bælts administrerende direktør Mikkel Hemmingsen.Flere og flere kunder på Storebælt betaler automatisk med enten BroBizz eller nummerplade, og det har været med til at sikre kort ventetid i betalingsanlægget for sommertrafikken. Bilisterne har taget godt imod muligheden for at tilmelde nummerpladen hos BroBizz A/S, som har rundet en milepæl med 100.000 aftaler.Resultatet af primær drift udgør et overskud på 1.029 millioner kroner og er ca. 50 millioner kroner lavere end i samme periode 2017.Koncernens renteomkostninger var 169 millioner kroner lavere, sammenlignet med første halvdel af 2017, hvilket primært skyldes en lavere inflation og ekstraordinære førtidsindfrielser af lån på 105 millioner kroner.Resultatet før dagsværdiregulering og skat inklusiv andel fra Øresundsbro Konsortiet blev i årets første seks måneder et overskud på 1.068 millioner kroner, hvilket er ca. 150 millioner kroner højere end samme periode af 2017.Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 662 millioner kroner Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 21,2 milliarder kroner. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen. Da broen blev åbnet i 1998 vil den på det nuværende grundlag være gældfri i 2032.Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat er øget fra et overskud i intervallet 1.650 - 1.800 millioner kroner til et overskud i intervallet 1.900 - 2.100 millioner kroner primært som følge af udviklingen i renteomkostningerne og salget af vindmøllerne.

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 procent ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.



**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.



***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 63 millioner kroner vedrørende værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 268 millioner kroner. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.068 millioner kroner.









