Togene er atter kommet på sporet mellem Langå og Hobro

Tirsdag 28. august 2018 kl: 10:52

Af: Redaktionen Hen over sommeren har Banedanmark udskiftet store dele af sporet på den 45 kilometer lange strækning - såvel skinnerne som ballasten, der ligger under. Stationerne i Randers og Hobro har fået nye perroner, ligesom Banedanmark har fjernet en række gamle spor, der ikke benyttes længere. På Randers Station er to gamle kommandoposter også revet ned.- Ved at forny sporet mellem Langå og Hobro får vi en bedre jernbane, og det giver færre forsinkelser og mindre behov for vedligehold på og langs banen i en årrække. Nu kan vi give en bedre jernbane tilbage til togpassagererne, og vi takker for deres og naboernes tålmodighed, siger byggeleder Ole Baungaard Jakobsen.

Togene er på skinner - arbejdet fortsætter

De kommende måneder vil der stadig blive arbejdet på strækningen Langå - Hobro. I Randers skal de sidste spor gøres færdig, og mellem Fårup og Hobro ombygges sporet, så der her kun vil være et spor ledigt frem oktober. Samtidig er der en række sikringstekniske arbejder på Randers Station, som Banedanmark afslutter i løbet af efteråret.





Togene kører efter ændrede tider frem til den nye køreplan træder i kraft i begyndelsen af december. Rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg er i denne periode forlænget med op til 45 minutter. Banedanmark og DSB opfordrer kunderne til at orientere sig om den ændrede køreplan på Rejseplanen.







Flere projekter er kørt samtidigt

Samtidig med sporombygningen af strækningen mellem Langå og Hobro ombygger Banedanmark to større broer i Randers. Det drejer sig om de to vejbærende broer ved Parkboulevarden og Viborgvej, så der bliver plads til kørestrømsanlægget, der skal levere energi til de kommende elektriske tog, som skal erstatte de aldrende IC3-tog og fejlbehæftede og mindre driftsikre IC4-tog.







Ombygningen af broerne hører til arbejdet med den kommende elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.



Ved at gennemføre de to projekter samtidig har Banedanmark forkortet den tid, hvor sporet har været lukket for togtrafik.





Sporombygningen består af følgende:



Udskiftning af cirka 77 kilometer skinner

Udskiftning af sveller på cirka 72 kilometer

Udskiftning af 26 og nedlæggelse af 31 sporskifter

Udskiftning og rensning af cirka 91 km ballast - det vil sige bunden under sporet

Ombygning af tre overkørsler

Etablering af ny sporskiftevarme på samtlige sporskifter

Totalombygning af Randers Station samt ombygning af Hobro Station og de tekniske stationer i Stevnstrup og Fårup

Lave afvandingsarbejder

Udføre vedligeholdelsesarbejder på broer på strækningen og perrontunnelen i Randers

Udføre perronarbejder på Hobro Station og Randers Station

Strækningen mellem Langå og Hobro anvendes af passagertog og af og til arbejdstog og godstog. Der kører cirka 40 passagertog i hver retning pr. døgn og 2-3 godstog pr. uge.



