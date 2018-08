Letbanen mellem Odder og Aarhus har fået grønt lys

Fredag 24. august 2018 kl: 15:41

Af: Jesper Christensen Det betyder, at Aarhus Letbane kan begynde at køre på strækningen mellem Odder og Aarhus H og mellem Skejby Sygehus og Lisbjerg. Strækningen mellem Grenå og Aarhus venter endnu på den endelige godkendelse.Strækningen mod Odder skulle efter de første planer for indvielsen af letbanen i Aarhus-området have været åbnet for et år siden, men da den inderste strækning mellem Aarhus H og Skejby Sygehus blev forsinket, blev strækningen mellem Odder og Aarhus H også udsat - det samme gjaldt strækningen til Grenå.Kort før jul begyndte Aarhus Letbane at køre på den nyanlagte indre strækning. Siden årsskiftet har Aarhus Letbanen med en ny direktør i førekabinen arbejdet på at få gjort arbejdet med de øvrige strækninger færdigt, så de kunne blive godkendt.Fredag eftermiddag havde Aarhus Letbane endnu ikke meldt nogen startdato ud. Men det ventes at ske meget snart. Det er også sandsynligt, at både Aarhus og Odder Kommuner og andre interesserede parter har en plan for en lille fest i anledningen af, at der igen kommer til at køre tog - letbanetog - mellem Odder og Aarhus H - og videre til Skejby og Lisbjerg.









Der vil blive i første omgang blive halvtimesdrift mellem Odder og Aarhus H. Senere, når der er grønt lys for letbanetogene til Odder, kan der indsættes flere tog mellem Aarhus H og Mårslet syd for Aarhus på banestrækningen mod Odder.









