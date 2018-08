Danmarks første free flow betalingsanlæg skal drives af BroBizzer fundet

Fredag 24. august 2018 kl: 13:00



De tre tilbud kom fra:

Ascendi O&M S.A. og ASCENDI IGI i konsortium (Portugal)

BroBizz Operatør A/S (Denmark)

EFKON GmbH (Østrig)

Før selskabet kan skrive kontrakt med BroBizz Operatør A/S, skal der overstås den såkaldte stand still periode, der følger efter offentliggørelsen af tildelingen af en kontrakt på et udbud. Denne periode varer ti kalenderdage. De tre tilbud kom fra:Før selskabet kan skrive kontrakt med BroBizz Operatør A/S, skal der overstås den såkaldte stand still periode, der følger efter offentliggørelsen af tildelingen af en kontrakt på et udbud. Denne periode varer ti kalenderdage.

Af: Redaktionen BroBizz Operatør A/S skal drive Danmarks første free flow betalingsanlæg, der er et betalingsanlæg uden bomme, hvor man ikke skal sænke farten, når man passerer Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord, der åbner i slutningen af 2019.- Vi modtog tre stærke tilbud fra nogle yderst kompetente og erfarne leverandører, som alle kunne have leveret et godt betalingsanlæg. Henover sommeren har vi evalueret de indkomne tilbud, og vi endte altså med at pege på BroBizz Operatør A/S, der samlet set afgav det stærkeste tilbud, siger bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund Leif Tullberg.





- Vi vil nu meddele de bydende, hvem vi agter at tildele kontrakten, hvorefter den såkaldte stand still periode starter. Og vi forventer herefter at kunne indgå kontrakten med BroBizz Operatør A/S i starten af september, siger Leif Tullberg.







Dialogbaseret udbudsproces har givet gode tilbud

Til udbuddet af betalingsanlægget valgte man udbudsformen konkurrencepræget dialog med henblik på at finde de bedste løsninger til Danmarks første free flow betalingsanlæg.







- Ved anvendelse af denne udbudsform kan kontraktgrundlaget optimeres ved at give de bydende mulighed for via dialogmøder at komme med input til udbudsmaterialet og derigennem være med til at sikre, at betalingsanlægget bliver nemt, sikkert og omkostningseffektivt, siger Leif Tullberg.







Den konkurrenceprægede dialog blev afholdt i foråret med to dialogrunder for hver af de bydende, som blev prækvalificerede til at byde på opgaven.









Fakta om fjordforbindelsen og betalingsanlægget

Fjordforbindelsen bliver en knap 10 kilometer lang fire-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund og knap 1,4 kilometer vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage.



Projektets samlede budget udgør cirka 2 milliarder kroner, og den nye fjordforbindelse og betalingsanlægget forventes åbnet ultimo 2019.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.