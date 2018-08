Nye bycykler er blevet en succes

Fredag 24. august 2018 kl: 12:50

Af: Redaktionen De klare orange cykler har hen over sommeren lyst op på de aarhusianske cykelstier. I hvert tilfælde lader det til, at både aarhusianerne og byens gæster har taget de nye by- og pendlercykler til sig - og de første tilbagemeldinger er positive. Brugerne vurderer cyklernes funktionalitet til 4,4 ud af 5 mulige.





- Det glæder mig, at vi har fundet en privat aktør, der kan tilbyde en moderne løsning, så vi i Aarhus kan tilbyde en funktionel og fleksibel mulighed for at leje en bycykel. Det er vigtigt, at vi fortsat arbejder på at gøre det lettere at komme rundt i byen og lettere at kombinere og skifte mellem bil, cykel og kollektiv transport, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.





De nye cykler bliver primært benyttet til ture under tre kilometer i det centrale Aarhus, men data viser, at enkelte cykler også er blevet brugt på længere ture eksempelvis til Rønde eller Truestrup - en tur på 29 kilometer.





Brugen af de nye cykler har været støt stigende siden juni og var oppe på et gennemsnit på tre ture om dagen pr. cykel i midten af august. Det høje tal formodes blandt andet at være på grund af det netop afviklede VM i Sejlsport, hvor arrangørerne har fået nogle meget positive tilbagemeldinger på cyklerne.





- De nye bycykler har fungeret rigtig godt under VM. De har været et synligt og konkret eksempel på, at vi i Danmark og Aarhus tænker på miljøet, når vi tænker på transport. Vores udenlandske gæster var både imponerede og glade for cyklerne og deres funktionalitet, så cyklerne har bestemt været med til at understøtte succesen med VM, siger Jørn Sønderkjær Christensen, der er Eventchef hos Aarhus Kommune.





Netop miljøet var højt prioriteret ved Aarhus 2018. Som en del af arrangørernes ambition om at gøre begivenheden til den mest bæredygtige sejlsportsevent nogensinde, blev der stillet 100 af de nye bycykler til rådighed til arrangørerne og atleterne til ubegrænset brug i løbet af hele VM. Det betød, at trafikken i Aarhus by forløb mere problemfrit, end hvis de havde transporteret sig rundt i biler.





