TUR’s bestyrelse får ny næstformand

Fredag 24. august 2018 kl: 12:43

Af: Redaktionen Michael Boas Pedersen har mange års erfaring med arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik fra finanssektoren og sidder også i en række andre faglige udvalg indenfor metal- og handelsområdet. Derudover har han tidligere arbejdet som underviser og som uddannelsesleder og har derigennem opnået kendskab til uddannelsessektoren i praksis.Med den nye opgave som næstformand i TUR - Transporterhvervets Uddannelser - har han en klar idé om, hvor fokus skal ligge.- TUR er spændende, fordi der sker meget i branchen, så der er mange udfordringer at tage fat på. Fokusområderne lige nu er at skaffe flere faglærte og få flere i praktik. Jeg ser frem til et spændende samarbejde med TURs parter for at nå det mål, siger Michael Boas Pedersen.Udover posten som næstformand i bestyrelsen og i formandskabet for TUR, er Michael Boas Pedersen udpeget til at sidde i en række af TUR’s brancheudvalg, herunder brancheudvalgene for lufthavn, personbefordring, baneservce, lokomotivføreruddannelsen, letbane og togklargøring.