- Lad beregninger afgøre kombibro

Fredag 24. august 2018 kl: 12:34

Af: Claus Djørup, Fagpressebureauet Imidlertid er der mange muligheder for at finansiere jernbanen, selv om kun vejen kan betales af brugerne, fastslår Rasmus Prehn (S).





Eksempelvis kunne overskud fra Sund & Bælt indgå i finansieringen af Kattegatbroens banedel, og sparede udgifter til yderligere motorvejsudvidelser på Fyn og nye broer over Lillebælt og Vejle Fjord kunne også indgå i regnestykket. Måske kunne der også laves mere brugerfinansiering end der er lagt op til.









Rasmus Prehn vil dog ikke lægge sig fast på noget. Kun udelukker han, at Storebæltsbroen bliver gratis, for ellers er der ikke økonomi i Kattegatbroen.









Flertalsblokken vil nøjes med vej

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) hælder med Dansk Folkepartis opbakning en kombineret bro af brættet, som vil koste 42 milliarder kroner i offentligt tilskud til baneprojektet.









Ifølge Ole Birk Olesen snyder de interesserede pensionskasser på vægten ved kun at regne med finansiering af kyst-til-kyst og ikke med tilslutningsanlæg samt anvende 25 procent budgetreserve og ikke statens 50 procent. Desuden kan staten låne billigere end pensionsselskabers forventninger til forrentning.









- Der er flere måder at finde penge på, og det er ikke sikkert, at merprisen løber op i 40-50 milliarder kroner, replicerer Rasmus Prehn.









Dyrt i trængsel at skippe baneforbindelsen

- Jeg har talt med pensionsselskaber, som har en anden vurdering. Det er for deres egen regning og risiko, hvis de lægger op til en mindre buffer, siger Rasmus Prehn. Desuden giver landanlæg fordele andre steder end for Kattegatforbindelsen.









En ren vejbro vil udfordre landets jernbanedrift så kraftigt, at det kan blive svært at få til at hænge sammen, når personbiler og fjernbusser får en konkurrencefordel og skaber endnu mere trængsel, advarer den socialdemokratiske ordfører.









- Det rigtige er en kombineret vej- og jernbaneforbindelse, men vi er meget tilfredse med, at det bliver undersøgt nu. Der skal være tungtvejende grunde for at lave en Kattegatforbindelse uden en jernbane, men jeg vil ikke udelukke noget på forhånd, erklærer Rasmus Prehn.





Minister: Urealistisk med Kattegatbane

Ole Birk Olesen var polemisk over for Socialdemokratiet fra første sekund i trafikudvalgets offentlige samråd onsdag 23. august om Kattegatbroen. Som tilhører så man de politiske bropiller krakelere for det indre blik.









- Det ville være ærgerligt, hvis det lykkes nogen at spænde ben for en Kattegatforbindelse ved at løfte et urealistisk projekt (banedelen, red.) op som det eneste, man må vedtage, siger han.









- Jeg forventer ikke, at en kombineret bane og vej giver mest trafikløsning for pengene. Jeg håber, at nogen presser socialdemokraterne til hellere at ville have en realistisk end en urealistisk Kattegatforbindelse, fortsætter Ole Birk Olesen.









- Han er bare ud på at føre valgkamp på dette i sin egen valgkreds i Århus, beroliger Rasmus Prehn, der som sagt ikke udelukker en ren vejbro, hvis beregningerne tilsiger det til sin tid.









Screening færdig i oktober

Onsdag 22. august besluttede regeringspartierne og Dansk Folkeparti at afsætte 60 millioner kroner til en forundersøgelse, hvis/såfremt/ifald den igangværende screening bekræfter i oktober, at projektet kan brugerfinansieres.









Screeningen, som Vejdirektoratet laver sammen med Niras, er med Ole Birk Olesens ord en genscreening af kombiløsningen og en nyscreening af den rene vejforbindelse for at sikre, at begge dele udregnes efter samme metoder og nyeste oplysninger.









En eventuel forundersøgelsen besluttes umiddelbart efter screeningen, og med det menes et mindre antal uger. Den vil tage to-tre år, dvs. rapporten kommer i næste valgperiode.









Beslutning omkring 2025

En forundersøgelse kommer muligvis kun til at handle om vejbroen, hvis screeningen i Ole Birk Olesen og Dansk Folkepartis øjne dømmer kombiprojektet ude. Derefter følger en VVM-redegørelse, som vil danne beslutningsgrundlag for en endelig beslutning og anlægslov i 2025. Broen kunne stå færdig i midten af 2030'erne, vurderer Ole Birk Olesen.









Den tidsplan rummer to politiske risici for omgørelse på et tidligt stadie, dersom alene partierne i blå blok står bag en beslutning om en vejbro, og det næste eller næstfølgende folketingsvalg placerer en socialdemokrat i transportministeriet.









Statskassen skal holdes udenfor

Det er meget for de centrale trafikpolitikere, at Kattegatbroen ikke bliver en gøgeunge, der fortrænger de øvrige i den sammenhæng mindre projekter såsom hærvejsmotorvejen, udvidelsen af E45, 3. Limfjordsforbindelse, udvidelsen af motorvejen over Fyn, Næstved-Rønnede og andre motorvejsprojekter på Sjælland, bedre fremkommelighed i København.









Dansk Folkeparti støtter en ren vejbro, bekræfter Jan-Erik Messmann (DF): - Vi har ikke økonomi til alle de andre, vigtigere projekter, hvis vi skal have en togbro, der bliver så meget dyrere.









Henning Hyllested (EL) bryder sig overhovedet ikke om den liste:

- Tak til transportministeren for at gøre det tindrende klart, at ideen om en ren vejforbindelse i høj grad er skabt for at sikre striben af andre motorvejsprojekter rundt i landet.









Landanlæg belaster råderummet uanset finansiering

- En Kattegatforbindelse vil binde Danmark sammen (….) men der er flere projekter end man umiddelbart kan finde penge til, sagde finansminister Kristian Jensen (V) i samrådet.









- Kattegat vil spille sammen med økonomien i Storebæltsforbindelsen, pointerede han.









Privat finansiering eller brugerbetaling af en Kattegatbro kan holdes uden for råderummet til infrastrukturinvesteringer, budgetloft og ØMU-kriterier, men det gælder kun kyst til kyst-delen. Tilslutningsanlæg regnes derimod med i de finanspolitiske opgørelser. Det er en europæisk definition for at afværge, at transportinvesteringer lægges ud i andre konstruktioner for at nedbringe statsbudgetter.









- Det er klogt med sådanne fælles værnsregler i en tid, hvor Europa har brug for at rette op på økonomien. Det betyder også noget for den danske måde at gøre det på, sluttede Kristian Jensen.









Mere vej i næste trafikaftale fra 2021

- Den kommende investeringsplan bør have større prioritet til vejene i stedet for banerne, fordi det seneste årti er baneinvesteringer prioriteret højere end veje, siger Kristian Jensen.









Det grønne trafikforlig for 2009 udløber i 2020. Folketingets trafikudvalg sigter på forhandlingerne om den næste trafikaftale med en høring den 12. september om store anlægsinvesteringer





