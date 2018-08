Rekruttering af chauffører får hjælp af ny alliance

Fredag 24. august 2018 kl: 12:22

Af: Redaktionen Nogle gange sidder jobcentrene med ledige, der kunne blive chauffører, men som ender andre steder. Det sker også, at transportvirksomhederne søger forgæves efter medarbejdere, som fagbevægelsen eller jobcentrene kunne hjælpe dem med at få. Og det er heller ikke altid, at egnede elever på erhvervsskolernes kommer i lære som chauffører.Udfordringer som disse kan løses ved at samarbejde bedre på tværs - blandt andet ved at de fire aktører kender hindandens behov og er i tæt dialog.Derfor har 3F, ATL og DTL-A i regi af fondene Transportens Udviklingsfond og Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond etableret Transportens Rekrutteringsalliance, som samler de fire aktører om fælles løsninger. Alliancen består af tre regionale netværksgrupper i henholdsvis Jylland, på Sjælland og Fyn. I løbet af alliancens første år har grupperne været samlet fire gange, hvilket indtil videre har ført til syv konkrete pilotprojekter for rekruttering.





- Vores ambitioner for arbejdet i alliancen er først og fremmest, at aktørerne arbejder lokalt med de projekter, der er blevet iværksat. Jeg synes, at vi har fået sat mange gode skibe i søen, og jeg er helt sikker på, at de lokale aktører kommer et langt skridt videre på baggrund af arbejdet i alliancen. Vi har løftet snakken på landsplan, hvor aktører fra hele Danmark er samlet. Det lægger tryk på indsatsen, siger Lars William Wesch, der er direktør i AT under Dansk Industri.





Projekter skal udbredes

Transportens Rekrutteringsalliance er etableret som en del af image- og rekrutteringskampagnen "Job i Transport", som 3F, ATL og DTL-A har kørt siden 2015. Baggrunden for kampagnen er, at godstransportbranchen mangler arbejdskraft og om blot få år får brug for op imod 2.500 nye chauffører.





- Vi har valgt at danne rekrutteringsalliancen af den primære årsag, at vi kan se, at gennemsnitsalderen er høj i chaufførfaget. Jeg tror ikke, at der tidligere har været forsøg på at samle de interessenter, der skal til for at kunne sparre med hinanden og rykke branchen. Desuden ser jeg en ny tendens til, at branchen også selv arbejder på tværs og sparrer med hinanden, siger Kim René Busch, der er forhandlingssekretær i 3F og formand for Transportens Udviklingsfond.





Netværksgrupperne i Transportens Rekrutteringsalliance har indtil videre udviklet syv konkrete pilotprojekter for rekruttering. Næste skridt bliver at udbrede projekterne til resten af landet og udvikle flere, der kan stimulere rekrutteringen yderligere og bidrage til at fremtidssikre godstransportbranchen.





- Rekrutteringsalliancen har vist, at der ikke altid behøver at være langt fra ord til handling. Den har sat effektiv fokus på branchens udfordringer med at skaffe arbejdskraft og skabt en tættere dialog mellem de involverede parter. Jeg har fået stor respekt for indsatsen fra en række jobcentre, erhvervsskoler og AMU-centre, der med stort engagement har været med til at afdække problemerne og er kommet med konstruktive forslag til bedre rekruttering. Alliancen har ført til etablering af lokale netværk, der utvivlsomt vil være et godt middel til at øge tilgangen til branchen, siger Lars Overgaard, der er advokat i DTL-A under Dansk Erhverv.





Interesserede kan læse om de syv projekter her:



Syv pilotprojekter skal skaffe nye chauffører



- Rekrutteringsalliancen har vist, at der ikke altid behøver at være langt fra ord til handling. Den har sat effektiv fokus på branchens udfordringer med at skaffe arbejdskraft og skabt en tættere dialog mellem de involverede parter. Jeg har fået stor respekt for indsatsen fra en række jobcentre, erhvervsskoler og AMU-centre, der med stort engagement har været med til at afdække problemerne og er kommet med konstruktive forslag til bedre rekruttering. Alliancen har ført til etablering af lokale netværk, der utvivlsomt vil være et godt middel til at øge tilgangen til branchen, siger Lars Overgaard, der er advokat i DTL-A under Dansk Erhverv.Interesserede kan læse om de syv projekter her:

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.