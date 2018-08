Test-distributionsbil når mål om brændstofbesparelse

Fredag 24. august 2018 kl: 11:31

Lidt om testen og teknikken:

Vurdering af aerodynamiske forbedringer

Integrering af mikro-hybridsystemet

uden mikro-hybridsystemet i standardkonfigurationen

med mikro-hybridsystemet uden Stop & Start-systemet

med mikro-hybridsystemet og Stop & Start-systemet

Køretøjs-infrastrukturforbindelse

D​æk

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Resultatet er opnået ved at optimere aerodynamikken, motor, dæk samt kommunikationen med infrastrukturen.Reduktion af brændstofforbrug og CO2-udledning er fortsat en mærkesag for Renault Trucks. EDIT (Efficient Distribution Truck) samarbejdet blev lanceret i 2016 i samarbejde med seks partnere, Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS) og IFSTTAR (LICIT).Formålet med projektet var at opnå en reduktion på 13 procent af brændstofforbruget ved by- og regionalkørsel for temperaturfølsom transport.EDIT-projektet var ansvarlig for laboratoriekøretøjet Urban Lab 2, som efter syv måneders test og 4.500 km kørsel på vejnettet og på testfelt, har nået det oprindelige mål. Urban Lab 2 bruger 12,8 procent mindre brændstof end en sammenlignelig Renault Trucks D Wide, hvilket i alt udgør en reduktion på 3,5 liter brændstof og 9 kg CO2 pr. 100 kilometer.For at sikre, at testen var statistisk repræsentativ for temperaturfølsom distribution, brugte ingeniører hos Renault Trucks en database med over 8.000 km målinger.Testforløbet på vej bestod af 12 kilometer kørsel i bymiljøer, 50 kilometer kørsel på landeveje og 57 kilometer kørsel på motorveje.Renault Trucks samarbejdede med Lambaret om aerodynamikken og kølekassen. For at forbedre luftstrømmen blev fordamperne monteret i taget af opbygningen, mens køleaggregatet blev installeret mellem køretøjets aksler. Aerodynamiske detaljer blev tilføjet, herunder spoilere bag og udskydelige deflektorer, designet af Renault Trucks og Lamberet. Trin, strømlinede hjuldæksler, tagspoilere, spoilere og kabinedeflektorer blev også monteret. Sidst men ikke mindst erstattede et system af kameraer konventionelle sidespejle.Forbedringerne blev målt ved motorvejskørsel. Disse målinger blev udført tidligt om morgenen for at undgå forstyrrelser forårsaget af vind. Hastigheden blev registreret på tre separate punkter for at sikre, at vejrforholdene var identiske for Urban Lab 2 og sammenligningskøretøjet. Testen blev gentaget syv gange for at sikre ​​resultaternes pålidelighed.De opnåede resultater blev sammenlignet med simulering for at måle ændringer gennem hele cyklussen. Der blev desuden taget hensyn til forskelle i egenvægt og elforbruget mellem de to køretøjer.Resultaterne af disse tests bekræfter, at optimering af aerodynamikken er en af nøglefaktorerne for at reducere distributionskøretøjers brændstofforbrug og CO2-udledning, især når de anvendes i bymiljø.En kombination af mikro-hybrid- og Stop & Start-teknologier, designet i samarbejde med Valeo, blev testet på Urban Lab 2.Tre typer mikro-hybrid tests blev udført på testfelt:Stop & Start og mikro-hybrid systemer viste betydelige fordele i brændstofforbruget, især i bymiljøer.Urban Lab 2’s navigationssystem er udviklet af BeNomad sammen med et trafiklys-kommunikationssystem. Systemet gør det muligt for Urban Lab 2 at modtage information fra trafiklys og beregne, om det er mere effektivt at accelerere eller bremse.For at fastslå virkningen af ​​denne teknologi på brændstofforbruget blev der først taget målinger ved kørsel i byerne for at teste trafik og lys i virkelige miljøer. En række simuleringer tog forskellige trafikforhold i betragtning, og forskudte starttider var nødvendige for at opnå pålidelige statistikker.Test blev derefter gennemført på et lukket område efterfulgt af test under virkelige forhold på vej. Denne teknologi giver betydelige forbedringer, ikke kun i brændstofforbruget og CO2-emissioner, men også i forhold til chaufførkomforten.Urban Lab 2 samarbejder med Michelin, der har udviklet dæk til at reducere rullemodstanden uden at påvirke kriterier som sikkerhed, vejgreb eller levetid negativt.