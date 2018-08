Belgisk politi fandt knap to ton kokain i havnen

Torsdag 23. august 2018 kl: 15:58

Af: Redaktionen Belgien betragtes som et vigtigt transitland for indsmugling af kokain til Europa. De to ton heroin kunne have indbragt sælgerne omkring 100 millioner euro. Belgisk politi oplyser, at det er den hidtil største sending kokain, som hidtil er blevet beslaglagt i Gent.



















