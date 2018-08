Uheld afslørede alvorlige fejl på lastbil

Torsdag 23. august 2018 kl: 14:45

Af: Redaktionen En teknisk undersøgelse viste, at der var pillet ved både lastbilens tachograf og AdBlue-system. Politiet fandt ved undersøgelsen også alvorlige fejl på lastbilens bremsesystem. Fejlene var formentligt ikke selve årsagen til færdselsuheldet, men politiet vurderer, at de kan have været en medvirkende faktor til de omfattende materielle skader, der skete.Vognmanden og chaufføren skal betale en samlet bøde på 103.000 kroner, før politiet vil frigive lastbilen, der er tilbageholdt.