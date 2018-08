Transportudstilling i Greve fejrer 10 års jubilæum

Torsdag 23. august 2018 kl: 10:11

Af: Redaktionen - For at markere, at årets udgave er den tiende af slagsen, har vi lidt jubilæumsaktivitet på årets program. Blandt andet kommer ”Sundance Kid Saloon, siger Jeanette Routhe fra Danske Transport Medier, der står bag Transport Øst.





- Som i de forgange år havde de fleste udstillere meldt sig til, allerede da vi lukkede messen ned sidste år. Messen er med 63 udstillere totalt udsolgt. Generelt fornemmer man, at der er travlt i branchen, og på trods af travlhed er der god opbakning fra udstillere til at komme og møde resten af branchen på den her måde. Der er endda kommet nye udstillere til. Det er vi meget stolte over, siger Jeanette Routhe.







Transport Øst åbner lørdag 1. september klokken 10, hvor Greves borgmester, Pernille Beckmann, vil stå for den officielle åbning. Greve Kommune er i år igen en aktiv medspiller og bakker op om Transport Øst.







- Vi er meget glade for, at Sjællands største transportmesse igen afholdes i Greve, og jeg vil gerne sige stort tillykke med 10 års jubilæet. Det er flot, at der gennem årene har været en stigende tilgang af besøgende. Vi er glade for, at messen finder sted i Greve og trækker besøgende til fra nær og fjern. Hermed får endnu flere øjnene op for, at Greve har en ideel central beliggenhed og er et godt sted at drive forretning, siger Pernille Beckmann.







Transport Øst finder sted på adressen Ventrupparken 12 i Greve, og der er gratis parkering lige ved området.







Entréen er 50 kroner - børn under 12 år kommer gratis ind. Fribilletter kan fås hos udstillerne eller via transportøst.dk.



