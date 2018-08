Scania’s V8-produktion har været ramt af strejke

Torsdag 23. august 2018 kl: 09:44

Af: Redaktionen Scania oplyser, at der vil gå et stykke tid, før produktionen kommer op på sædvanligt niveau. Ud over den løbende efterspørgsel betyder strejken og den deraf manglende leverance af motorblokke, at Scania er bagud med produktionen af V8-motorer til lastbiler, industri-installationer og installationer på skibe.Scania producerer sine V8-motorer i Södertälje. Lastbilmotorerne består af fire modeller fra 520 hk til 730 hk. Motorerne ti marine-installationer leveres med effekter på op til 1.150 hk. Scania sendte sin første V8-motor på markedet i 1969. Dermed fylder V8-motorerne fra Scania 50 år næste år.