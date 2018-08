Rederiet Esvagt får ny direktør

Onsdag 22. august 2018 kl: 14:03

Om Esvagt

Esvagt har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og servicerer både olie & gas samt offshore vindindustrien

Af: Redaktionen Peter Lytzen har over 30 års erfaring og har haft flere ledende stillinger i offshore-industrien. Senest har han været medlem af Teekay Offshores Executive Team og administrerende direktør for Teekay Petrojarl. Peter Lytzen har tidligere været Vice President i Maersk Drilling med ansvar for FPSO-aktiviteterne og Project Director i Maersk Oil på en række projekter i Nordsøen.- Vi glæder os over at kunne byde Peter Lytzen velkommen i Esvagt-teamet, siger rederiets bestyrelsesformand, Jakob Thomasen.- Hans baggrund inden for ledelse i offshore og shipping samt hans erfaring fra investorsiden gør ham til den helt rigtige leder for Esvagt. Peter Lytzen vil sikre, at Esvagt kan tilbyde kunderne endnu mere innovative og konkurrencedygtige løsninger. Jeg vil benytte lejligheden til at takke vor konstituerede administrerende direktør, Kristian Ole Jakobsen, som har gjort et fremragende stykke arbejde de seneste ni måneder. Kristian Ole Jakobsen vil som stedfortrædende direktør fortsat spille en helt central rolle i Esvagt, siger bestyrelsesformanden videre.- Jeg er meget stolt over at skulle være en del af Esvagt, som har et meget stærkt brand, imponerende resultater samt en organisation af kompetente og dedikerede kolleger til søs og på land. Siden jeg begyndte i branchen i starten af 80’erne har jeg set Esvagt vokse og har været imponeret over at se, hvordan selskabet har udviklet sig fra rederi med ganske få skibe til en succesfuld international virksomhed. Derfor glæder jeg mig til at blive en del af teamet og til at lede Esvagt i fortsat at levere sikre, pålidelige, innovative og omkostningseffektive løsninger til kunderne i olie og vindindustrien, siger Peter Lytzen i en kommentar.