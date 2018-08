Trafikselskab tilslutter sig europæiske målsætninger for grøn busdrift

Onsdag 22. august 2018 kl: 12:22

Af: Redaktionen Movia har underskrevet hensigtserklæringen gennem European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), som er et netværk for organisationer, der er ansvarlige for offentlig transport i vigtige europæiske byer. Movia tilslutter sig dermed en stor europæiske klub af trafikselskaber, som arbejder for at fremme grøn, offentlig transport.- Movia er sammen med kommuner og regioner i gang med en kæmpestor omstilling af bustrafikken. Vi oplever stor interesse for Movia's grønne busudbud fra operatørmarkedet, og det er meget tilfredsstillende, siger Movia's administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.Hun peger på, at et vigtigt element i at kunne løfte den store opgave er Movia's samarbejde med søsterselskaber i andre europæiske storbyområder.







- Den fælles interesse blandt de europæiske storbyer om grøn transport og den faglige sparring på tværs af byerne er vigtig for at komme godt videre. Der har været rigtig stor international interesse om Movia's første el-busudbud i Roskilde Kommune. Vi deler gerne af vores erfaringer, ligesom det er godt at have adgang til viden fra kolleger i andre lande, siger hun videre.





Ladestationer til elbusser

Sammen med kommuner og regioner på Sjælland har Movia en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. Nogle kommuner og regioner ønsker ud over fossilfrihed, at der også arbejdes for nulemission i busdriften og dermed, at der stilles mere vidtgående krav til niveauet for udledning af sundhedsskadelige stoffer og støj fra deres busdrift.





På det punkt har Movia taget de første skridt for at fremme nulemission i busdriften. I april indgik Movia en rammeaftale med Siemens, som baner vejen for større udbredelse af elbusser på Sjælland. Rammeaftalen sikrer, at hvis busoperatørerne tilbyder drift med elbusser, som i løbet af dagen har behov for at blive opladt i byrummet, så sørger Movia for, at de nødvendige ladestationer bliver etableret. Dermed sikres det, at busserne kan få tilført den mængde el, som er nødvendig for at gennemføre transportarbejdet. Movia er blandt de første i Europa til at lave en rammeaftale, som omhandler opstillingen af ladeinfrastruktur i byrummet.





Sammen med kommuner sætter Movia elbusser i drift







Movia har netop gennemført et udbud for Københavns Kommune om fem nye havnebusser, som skal sejle på el fra januar 2020. Desuden gennemfører Movia i øjeblikket udbud af busdrift i henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommuner (linje 2A og 18) og Ballerup og Egedal Kommuner (linje 147, 156 og 157) med krav om nul-emissionsbusser.





Movia modtager støtte fra EU’s ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.





