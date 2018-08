VLAK-Regeringen vil undersøge mulighederne for en kattegatforbindelse

Onsdag 22. august 2018 kl: 10:33

Om idéerne om en fast Kattegatforbindelse

En beregning af en fast Kattegatforbindelse med opdaterede trafiktal fra Landstrafikmodellen, som blev sat i gang i 2016, viste på linje med tidligere beregninger, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse ikke vil kunne finansieres alene af brugerne

I lyset af denne beregning blev der efter transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesens ønske lavet en yderligere beregning, der umiddelbart viste, at en ren vejforbindelse vil kunne finansieres ved brugerbetaling og være tilbagebetalt af trafikanterne på 32 år - uden statsstøtte

På den baggrund har ministeren sat gang i en nærmere beregning (en såkaldt screening) af henholdsvis en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse. Det vil give et sammenligneligt beslutningsgrundlag for en eventuel forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse

Når resultaterne af screeningen foreligger tages endelig stilling til gennemførelsen af forundersøgelsen, som med de afsatte midler i finanslovsforslaget vil kunne sættes i gang i 2019

Af: Redaktionen En foreløbig beregning tyder på, at en ren vejforbindelse vil kunne finansieres af brugerne alene og dermed ikke belaste statskassen og ikke fjerne råderum fra andre vejprojekter.- Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt. Derfor er jeg glad for, at vi vil afsætte penge til en forundersøgelse allerede fra 2019, hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og fortsætter:- En forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat vil ikke spænde ben for, at vi fra og med 2021 kan sætte gang i og udvide andre motorvejsprojekter over hele landet for at komme den trængsel til livs, som allerede i dag er for stor.Hvis screeningen giver anledning til at sætte forundersøgelsen i gang, vil den blandt andet indeholde en opdateret trafikal analyse, samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser og undersøgelser af forskellige tekniske løsninger for den faste forbindelse (broløsninger og tunnel) samt forskellige linjeføringer.Ud fra erfaringsmæssige skøn forventes en forundersøgelse at tage to-tre år, hvorefter der vil kunne sættes gang i en VVM-undersøgelse, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov.