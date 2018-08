Politikere vil hæve bødestraffen for defekte bremser

Onsdag 22. august 2018 kl: 09:40



De nye regler kræver en ændring af færdselsloven, som forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

Partierne vil fortsat holde øje med området og se, om der fremover er brug for yderligere tiltag.



De nye regler kræver en ændring af færdselsloven, som forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

Baggrunden er, at Færdselsstyrelsens løbende kontroller og politiets kontrol på busser ved Dana Cup sidste sommer og senest ved Smukfest i Skanderborg i år har afdækket defekte bremser og andre sikkerhedskritiske fejl.VLAK-Regeringen lægger med opbakning fra Dansk Folkeparti op til at hæve bødetaksterne. Og for at sikre et ensartet niveau for tunge køretøjer bliver bødestraffen for lastbiler og påhængskøretøjer også hævet.- Sikkerheden skal være i orden. Og når det viser sig, at så mange busser kører rundt med alvorlige fejl på bremser, hjulophæng og styretøj, så fortæller det mig, at bøderne ikke er høje nok. Jeg håber derfor, at vi med en hævet bødestørrelse kan sikre, at dét vi så på Smukfest i år ikke gentager sig, siger Ole Birk Olesen, der også har bedt Færdselsstyrelsen om at se nærmere på den konkrete kontrol ved Smukfest, og om der eventuelt er behov for at øge kontrollen med synshallerne.I dag pålægges der som udgangspunkt bøde for mangler, herunder defekte bremser, i størrelsesordenen af 1.000-1.500 kroner til føreren og på 1.000 til 3.000 kroner til vognmanden.Bødestørrelsen foreslås hævet til et niveau i omegnen af 5.000 kroner til føreren og 10.000 kroner til ejeren. Samtidig vil bøden ved gentagne overtrædelser være forhøjet.