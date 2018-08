Göteborgs Hamns halvårsvolumener viser en positiv tendens

Tirsdag 21. august 2018 kl: 16:02

Göteborgs Hamns godsmængder januar - juni 2018:





Januar-juni 2018 Januar-juni 2017 Ændring januar-juni Container, (TEU) 378.000 318.000 19 % Ro/ro-enheder 305.000 295.000 4 % Nye biler 152.000 138.000 10 % Energiprodukter, millioner ton 11,7 12,0 -3 % Passagerer 679.000 729.000 -7 % Krystogtanløb 17 21 -19 % Totalt, millioner ton 20,6 20,8 -1 %

* Ro/ro står for roll on/roll off og er trailere og andet rullende gods, som fragtes med skib inden for og uden for Europa.



Af: Jesper Christensen I faktiske tal gik containermængden frem fra 318.000 teu i første halvår 2017 til 378.000 teu i første halvår i år.Antallet af udskibe biler steg med ti procent fra 138.000 i første halvår sidste år til 152.000 biler i første halvår i år. Når det gælder ro/ro-enheder steg antallet med tre procent fra 295.000 enheder i første halvår 2017 til 305.000 enheder i første halvår i år.Göteborgs Hamn fremhæver, at antal håndterede ro/ro-enheder sidste år nåede 593.000, hvilket er rekord på området. Havnens ledelse vurderer, at 2018 kan blive endnu et rekordår, da antallet af ro/ro-enheder i første halvår i år ligger fire procent over den tilsvarende periode sidste år.På energiområdet, der er et vigtigt område for den svenske storhavn, faldt mængderne med tre procent i forhold til 2017-niveauet. 2017 var også på energiområdet et rekordår, så havnen er tilfreds med 2018-niveauet.